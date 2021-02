Coronavirus, la provincia di Vicenza al primo posto in Veneto come contagi

Il bollettino delle ore 8 del 14 febbraio di Azienda Zero conta altri 276 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi in Veneto, uno dei quali nel Vicentino, mentre ha subito un lieve incremento il numero dei ricoveri e quello degli individui attualmente positivi

Sono ora 321.475 i casi di Covid-19 emersi in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 24.814 (+49) dei quali attualmente positivi e 287.163 (+225) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal coronavirus, tra strutture ospedaliere e non sono 9.498.

Nel Vicentino sono stati regitrati altri 23 casi che hanno portato il totale a 52.898, di cui: 6.144 (-4) tuttora affetti dal virus. La provincia berica è quella che segna il numero più elevato di attualmente positivi in tutta la regione, l'unica sopra ai 6mila, seguita dalle provincie di Venezia (5.049), Padova (5.120) Verona (2.331), Treviso (2.117), Rovigo (793) e Belluno (531).

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1438 (+4) persone nelle varie aree non critiche, 927 delle quali tuttora positive, e 151 (+1) in terapia intensiva, di cui 38 ora negativizzate. Nelle Ulss vicentine 7 e 8 sono invece 142 i pazienti in area non critica e 11 quelli in terapia intensiva.

