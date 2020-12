Coronavirus, più di 86mila gli attualmente positivi in Veneto

In Veneto

L'aggiornamento dei dati sull'andamento dell'epidemia Covid-19 in Veneto dal presidente della Regione arriva con il bollettino delle ore 17 che registra le variazioni rispetto a quello dello ore 8. Dall'inizio dell'epidemia i casi totali ammontano a 183795 (+2344 nelle ultime ore). Di questi, 86608 sono attualmente positivi, 4700 deceduti e 92487 guariti.

Aumentati anche i ricoveri, +12, uno dei quali in terapia intensiva. Negli ospedali veneti sono attualmente ospitate 2809 persone in area non critica e 375 in terapia intensiva. Sempre rispetto alla mattina di venerdì, c'è stato un incremento di 28 decessi per il virus.

Nel Vicentino

Secondo il report della Regione sono 32232 i contagiati nel Vicentino dall'inizio dell'epidemia, 15312 dei quali attualmente positivi, 968 deceduti e 15952 i guariti. Nell'aggiornamento di venerdì delle Ulss 7 Pedemontana e Ulss 8 Berica, risultano +516 nuovi positivi rispetto al giorno precedente nella Berica e +258 in quella Pedemontana.

La situazione negli ospedali è la seguente: Ulss 7, 245 (+5), 21 dei quali in terapia intensiva; Ulss 8, 309 (-10), 25 dei quali in terapia intensiva. Rispetto al giorno precente sono decedute nelle due Ulss, altre 16 persone a causa del virus.

Infine, nelle 70 case di riposo vicentine coinvolte nello screening, sono 854 gli ospiti risultati positivi Covid-19.