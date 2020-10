Coronavirus, impennata di positivi: oltre 200 nel Vicentino, altri 7 decessi nelle ultime 24 ore

Rispetto alla mattinata di giovedì si segnalano altri 717 positivi di cui 38 nel Vicentino. Gli attualmente positivi salgono dunque a 13.280. Altri due i decessi per un totale di 2.306.

Sono infine 16 i pazienti positivi ricoverati nelle ultime ore in aree non critiche per un totale di 516. Dei nosocomi vicentini l'unico con variazioni è quello di Santorso dove sono stati inseriti altri 6 pazienti per un totale di 42.

BOLLETTINO 22 OTTOBRE ORE 17

In Veneto sono stati effettuati oltre 1 mln e mezzo di test rapidi e più di 2,5 mln di tamponi molecolari. Screening che hanno portato al rilevamento di altri 826 casi, 218 nel Vicentino. Ad oggi sono dunque 12.608 positivi di questi solo 401 presentano sintomi, il 3,32%.

La situazione negli ospedali sta tenendo. Sono 588 i positivi ricoverati in aree non critiche e 66 in Terapie intensiva. Nessuna variazione particolare nei nosocomi vicentini se non al San Bortolo con 3 pazienti in meno in area non critica. Cinque i decessi nelle ultime ore per un totale di 2.301 morti. I dimessi sono invece 4.436.

BOLLETTINO 22 OTTOBRE ORE 8