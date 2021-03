Ulss 7, entro sabato si conclude la vaccinazione per gli over 80

Per coloro che non fossero stati contattati tramite telefonata o lettera di invito è previsto l’accesso libero secondo le modalità indicate. Ecco il calendario aggiornato

L'azienda ospedaliera di Bassano e Alto Vicentino (Ulss 7) comunica che nella settimana corrente è previsto il completamento della somministrazione almeno della prima dose di vaccino anti-Covid per tutti i cittadini di età superiore a 80 anni.

L’Ulss Pedemontana ha già provveduto a inviare a tutti gli utenti la lettera di invito e molti sono stati anche contattati telefonicamente per un’ulteriore verifica dell’arrivo della lettera e conferma della convocazione.

Come ulteriore misura finalizzata a garantire la vaccinazione a tutti gli aventi diritto, per chi non avesse ricevuto la convocazione tramite lettera o telefonata, questa settimana sarà comunque possibile presentarsi anche con accesso diretto - dunque senza prenotazione - dalle ore 8:30 alle ore 19:30, presso il Pala Anganaro (viale Asiago 78, Bassano) per i residenti nel Distretto 1 e presso il Palazzetto dello Sport Marano Vientino (via Marconi 7) per i residenti nel Distretto 2 Alto Vicentino.

In entrambi i casi, l’accesso diretto - riservato, si ribadisce, a chi non ha ricevuto la prenotazione - potrà avvenire in date precise in base all’anno di nascita: martedì 30 marzo per i nati nel 1935, mercoledì 31 marzo per i nati nel 1933, giovedì 1 aprile per i nati nel 1932 e 1934, venerdì 2 aprile per i nati nel 1936, sabato 3 aprile per i nati nel 1937.

Giorno Classi d’età Martedì 30 marzo 1935 Mercoledì 31 marzo 1933 Giovedì 1 aprile 1932 e 1934 Venerdì 2 aprile 1936 Sabato 3 aprile 1937

Inoltre, anche i cittadini nati nel 1938, 1939 e ultra novantenni che ancora non hanno ricevuto la prima dose, potranno presentarsi sempre senza prenotazione nei due punti di vaccinazione a Bassano e Marano Vicentino, in questo caso in una qualsiasi delle giornate sopra indicate. Analogamente, i cittadini ultra ottantenni dell’Altopiano dei Sette Comuni - Asiago che non avessero ancora ricevuto la lettera di invito, potranno accedere direttamente presso il Palazzetto Polifunzionale, via XXV Aprile, Canove di Roana, venerdì 2 aprile dalle ore 8:30 alle ore 19:30.