Tamponi, l'ambulatorio del San Bassiano cambia location: servizio potenziato

Da mercoledì l’ambulatorio tamponi dell’ospedale San Bassiano avrà una nuova sede, più pratica da raggiungere per gli utenti e allo stesso tempo meglio isolata rispetto al resto dell’ospedale: dall’11° piano dove è stato fino a oggi, infatti, è stato trasferito al piano -1 (corpo MN), con accesso dal varco di via Carpellina.

Proprio la migliore situazione logistica ha consentito di potenziare l’attività dell’ambulatorio, che come sempre sarà attivo dalle 7 alle 13.00 7 giorni su 7. Infatti, oltre ad accogliere gli utenti che devono effettuare il tampone in quanto rientrano da un Paese considerato a rischio, d’ora in poi al San Bassiano potranno effettuare il tampone anche due categorie di utenti che prima avevano come unico riferimento la sede di Marostica, che rimarrà comunque attiva.

Potranno infatti recarsi nel nuovo ambulatorio a Bassano - sempre senza prenotazione - anche i pazienti con sintomi sospetti lievi, per i quali il tampone è stato prescritto dal Medico di Medicina Generale, e gli utenti sottoposti a sorveglianza sanitaria inviati dal SISP: in pratica i soggetti già dichiarati positivi che devono effettuare il tampone che ne sancisce la guarigione e i contatti di positivi.

È da sottolineare infine che, sempre in un’ottica di garantire una migliore separazione dei flussi di utenti, per chi si reca all’ambulatorio Tamponi sono stati creati alcuni posti di parcheggio dedicati, subito adiacenti all’ingresso.