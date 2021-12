Terze dosi, al via le prenotazioni per le classi 16-17 e 12-15 anni “fragili”

Si allarga ancora la campagna per la somministrazione del richiamo del vaccino anti-Covid: in linea con le direttive nazionali e regionali, dalla giornata di lunedì anche l’Ulss 8 Berica e l’Ulss 7 Pedemontana ha esteso la possibilità di prenotare la terza dose di vaccino a tutti gli adolescenti di 16 e 17 anni e, limitatamente ai soggetti considerati “fragili” per patologia, per la fascia di età 12-15 anni.

In entrambi i casi il vaccino utilizzato sarà esclusivamente Pfizer\Biontech, con un intervallo di tempo minimo di 5 mesi dalla precedente somministrazione (nell’attesa che entri in vigore la possibilità, già annunciata, di ridurre a 4 mesi l’intervallo di tempo).

Complessivamente, nel territorio dell’Ulss 8 Berica ad oggi sono circa 7.230 (su un totale di 11.400) gli adolescenti di 16 e 17 anni per i quali sono già trascorsi 5 mesi dal completamento del ciclo primario ed è quindi possibile prenotare il richiamo, mentre gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni classificati come “fragili” sono circa 1.500.

Per quanto riguarda l’Ulss 7 Pedemontana, la campagna di vaccinazione prosegue stabilmente su una media di oltre 3.000 vaccinazioni al giorno. In particolare, nella fascia di età 12-19 anni già il 73,57% ha ricevuto almeno la prima dose (21.857 su una popolazione di 29.709) e il 63,1% (18.753) ha già completato il ciclo primario. Nella fascia di età 5-11 anni invece le prime dosi somministrate fino a oggi sono 900, pari al 3,9% del totale. Per questa fascia di età, inoltre, dalla giornata di ieri l’ULSS 7 Pedemontana ha previsto anche la possibilità dell’accesso diretto, dunque senza prenotazione, secondo un calendario prestabilito di sedute pubblicate sul sito internet dell’Azienda.

Per tutti, la prenotazione può avvenire come sempre tramite il portale regionale, inserendo il codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria il sistema presenterà la prima data utile prenotabile nella sede prescelta, anche alla luce dell’intervallo minimo di tempo trascorso dalla precedente somministrazioni. Inoltre gli utenti abilitati alla prenotazione in quanto considerati “fragili”, esenti per patologia, saranno automaticamente riconosciuti dal sistema.