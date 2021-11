Coronavirus in Veneto: nuove linee guida per la scuola e situazione delle terapie intensive

La responsabile del settore prevenzione della Regione Francesca Russo ed il coordinatore delle terapie intensive degli ospedali veneti Paolo Rosi sono intervenuti mercoledì mattina a seguito della conferenza stampa di Luca Zaia con gli aggiornamenti sul Covid in Veneto. Russo ha spiegato le nuove norme per gestire le quarentene nelle scuole mentre Rosi ha descritto la situazione dei ricoveri in terapia intensiva negli ospedali della regione.

Scuola

Le linee guida per le scuole sono state modificate. «In presenza di un caso positivo all'interno di una classe - ha spiegato la dottoressa Russo - gli studenti possono rientrare solo dopo aver effettuato un tampone con esito negativo. Nel caso in cui ci fossero due casi positivi in una classe, gli studenti vaccinati e negativi possono tornare a scuola, mentre i non vaccinati dovranno seguire le lezioni in didattica a distanza. La quarantena obbligatoria per tutta la classe scatta solo in presenza di tre o più casi di positività. Solo negli asili e nelle scuole dell'infanzia, quindi nella fascia di età 0-6, la quarantena scatta anche con un solo caso positivo. Attualmente, la circolazione del coronavirus nelle scuole del Veneto è stabile. Gli studenti positivi al coronavirus, attualmente, sono 1.382 e sono 7.275 quelli in quarantena. I professori attualmente positivi sono invece 446».

MONITORAGGIO SCUOLE IN VENETO: SCARICA IL PDF

Terapie Intensive

Il dottor Rosi, infine, ha descritto la situazione delle terapie intensive: «Abbiamo una proiezione media che ci dice che nelle prossime settimane i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva potrebbero diventare anche 80. L'aumento previsto è quindi contenuto. Questo ci permette di non attivare ulteriori posti letto e quindi di non ridurre l'attività ordinaria. Attualmente, l'81% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. E per il momento, a novembre, i pazienti Covid in terapia intensiva vaccinati sono 1 per milione di abitanti in Veneto, quelli non vaccinati sono 27 per milione di abitanti».

LA SITUAZIONE NELLE TERAPIE INTENSIVE NEL VENETO: SCARICA IL PDF