Coronavirus, tamponi gratis in tutta la provincia: ecco il piano di sorveglianza

Come disposto dal governatore Luca Zaia, anche le Ulss 7 e 8 si attivano per avviare una macchina volta a continuare l'attività di screening anti-Covid

Nell'ambito del piano di sorveglianza epidemiologica sulla diffusione del Covid, con tampone gratuito, senza impegnativa, l'Ulss 8 si attiva mettendo a disposizione una squadra di operatori dell’U.O.C. Cure Primarie del Distretto Est che saranno presenti:

a Vicenza tutti i giovedì dalle 8.30 alle 11.30 presso la Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori, per effettuare un tampone gratuito a chi ne farà richiesta, in concomitanza con il mercato settimanale

a Vicenza tutti i venerdì dalle 17.00 alle 19.30 presso il supermercato in strada delle Cattane (insegna Emisfero)

Sarà inoltre possibile effettuare il tampone gratuitamente, anche senza impegnativa, nei punti tamponi allestiti negli ospedali di Vicenza, Arzignano, Noventa Vicentina e Valdagno; su prenotazione tramite portale iCup (che è stato aggiornato per consentire la prenotazione anche senza impegnativa) oppure con accesso diretto; in quest’ultimo caso, è possibile che agli utenti sia richiesto di attendere, per dare la priorità a chi è in possesso di una prenotazione.

Punto tamponi

I giorni e gli orari di accesso ai punti tamponi, senza impegnativa, sono: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 19.00 e al sabato dalle 11.00 alle 13.00 al punto tamponi del San Bortolo; e dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.00 ad Arzignano, 11.00-13.00 a Noventa e 10.30-13.00 a Valdagno.

Ulss 7

Anche l'Ulss 7 Pedemontana si è attivata garantendo una presenza giornaliera nelle principali piazze cittadine, in coincidenza con i giorni di mercato così da poter intercettare un numero maggiore di cittadini: il lunedì a Thiene, il martedì a Marostica, il mercoledì a Schio, il giovedì a Bassano, il sabato ad Asiago, dove sarà offerto anche la domenica in piazza Carli.

Con questo calendario, i tamponi saranno effettuati dalle 8 alle 14, indicativamente fino alla fine di agosto.

Grandi aziende e supermercati

Anche le grandi aziende del territorio, cominciando da OTB con due sessioni organizzate per le giornate di mercoledì e venerdì rispettivamente nelle sedi del Gruppo a Breganze e di Colceresa. Analoghe iniziative sono in fase di pianificazione già per la prossima settimana presso altre aziende del territorio.

Nei prossimi giorni partirà anche l’attività presso i supermercati Emisfero di Bassano e Zanè.