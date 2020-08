Tamponi per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: referto via digitale

L’Ulss 8 Berica introduce un’altra novità per rendere ancora più semplice e veloce - per i cittadini che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna - l’iter per eseguire il tampone obbligatorio. Come noto, l’utente riceve comunicazione del risultato tramite sms oppure attraverso il proprio medico di Medicina generale: per molti cittadini questa comunicazione è sufficiente, ma per quanti hanno necessità di avere il referto formale (spesso richiesto dai datori di lavoro), da ieri questo è disponibile automaticamente tramite il fascicolo sanitario elettronico regionale.

In questo modo ogni cittadino può, comodamente da casa, scaricare il pdf del referto oppure stamparlo, per qualsiasi necessità, senza la necessità di doverlo richiedere al proprio medico di Medicina generale o al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 8 Berica, dunque accorciando i tempi per i cittadini. Tempi che l’Azienda si è già impegnata a ridurre al minimo per quanto riguarda la refertazione: infatti per oltre l’80% dei 1.049 tamponi effettuati tra sabato e domenica l’esito è stato comunicato agli utenti nel giro di 24 ore, i rimanenti in 48 ore.

«Ora con la condivisione dell’esito sul Fascicolo Sanitario Elettronico regionale - sottolinea il firettore Generale Giovanni Pavesi - garantiamo ai cittadini l’accesso diretto e senza costi al referto, valorizzando ulteriormente le potenzialità del Fascicolo Sanitario Elettronico, che è uno strumento estremamente utile sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari, introdotto dalla Regione Veneto e che ad oggi è già stato attivato da oltre il 55% degli utenti dell’Ulss 8 Berica».

Per chi non lo avesse ancora fatto, dunque, da oggi vi è un motivo in più per attivare il fascicolo sanitario elettronico, tanto più che la procedura è molto semplice e può essere svolta da casa in pochi minuti. È sufficiente collegarsi al sito Internet dell’Ulss 8 Berica nella sezione Covid: un link permetterà di inserire i propri dati e quindi si riceverà via mail un pdf precompilato da restituire firmato assieme al proprio documento di identità e tessera sanitaria e successivamente un link permetterà di convalidare la propria richiesta di attivazione. La procedura richiede pochi minuti e può essere fatta comodamente da casa, anche se in caso di necessità è possibile rivolgersi presso gli sportelli dell’URP o presso la propria sede di Distretto (su appuntamento).