Tamponi gratuiti in centro a Vicenza

Nuova mattinata dedicata allo screening giovedì in Loggia del Capitaniato. Gli operatori sanitari sono a disposizione nelle mattinate dei giovedì di luglio dalle 8.30 alle 11.30 per effettuare i tamponi molecolari, gratuitamente e senza prenotazione.

«Collaboriamo volentieri con l'Ulss 8 Berica per offrire lo spazio della Loggia del Capitaniato - spiega il sindaco Francesco Rucco -. Il giovedì mattina il centro storico è particolarmente frequentato anche da residenti fuori città per la presenza del mercato pertanto è un luogo adeguato per intercettare quante più persone possibili».

L'iniziativa ha preso il via lo scorso giovedì quando sono stati effettuati 161 tamponi. I prossimi appuntamenti sono previsti il 22 e il 29 luglio. Fino a fine luglio sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone molecolare anche al supermercato Emisfero delle Cattane, il venerdì 16, 23 e 30 luglio dalle 17 alle 19.30. Venerdì 9 luglio sono stati effettuati 156 tamponi. In entrambe le sedi ci si potrà recare liberamente, senza prenotazione. Il tampone sarà gratuito.

«Abbiamo deciso di concentrare le nostre forze nel mese di luglio nel capoluogo cittadino per effettuare lo screening gratuito attraverso i tamponi molecolari, nelle due sedi della Loggia del Capitaniato e delle Cattane - dichiara il dottor Giampaolo Stopazzolo, direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Ulss 8 Berica -. Nel mese di agosto proseguiremo, nell'ambito del distretto est, spostandoci in altri comuni, in accordo con la conferenza dei sindaci. E' importante che in particolare i giovani, la gran parte dei quali non sono ancora vaccinati, effettuino il tampone visto che proprio per la numerose occasioni di aggregazione risultano essere la fascia di popolazione nell'ambito della quale circola con più frequenza la variante delta».