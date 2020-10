Covid-19 e case di riposo, tamponi a ospiti e personale: tutti negativi

Gli anziani sono indubbiamente tra i soggetti più attenzionati nel pieno dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Ecco che le strutture come le case di riposo devono tutelare il più possibile i loro pazienti e lo strumento migliore risulta essere il tampone. Ne è prova il “Centro residenziale anziani Scalabrin di Arzignano“ , struttura nella quale vengono effettuati 80 tamponi a settimana ai quali sono sottoposti: ospiti, dipendenti diretti, dipendenti delle cooperative, fornitori abituali e parroco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'arco del mese, quindi, tutti gli ospiti vengono sottoposti almeno una volta a tampone. Dall'ultima tornata di tamponi, tutte le persone sottoposte sono risultate negative. Lo screening continuerà in modo da mantenere costantemente monitorata la struttura.



"La direzione - aggiunge il sindaco Alessia Bevilacqua- mette in atto protocolli severi e monitora costantemente la situazione. E' il modo più efficace per evitare che gli ospiti, gli operatori e le loro famiglie siano esposti al virus. Un ringraziamento va alla presidente Francesca Sgevano per il suo lavoro. Ringrazio inoltre l'Ulss 8 Berica per l'intensa attività di screening nel territorio".