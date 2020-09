Covid, triplicano le disponibilità di tamponi per i minori

Da 36 a 126: in coincidenza con la riapertura delle scuole l’Ulss 8 Berica più che triplica le sessioni dedicate ai tamponi per i minori e attiva nuovi ambulatori nel territorio.

Più in dettaglio, gli ambulatori che erano già attivi dal lunedì al venerdì presso gli ospedali di Vicenza (dalle 8 alle 9 e dalle 15 alle 16) e Arzignano (dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19) sono stati raddoppiati e accanto a questi sono stati creati nuovi ambulatori dedicati ai tamponi pediatrici anche a Noventa Vicentina (11-13) e Valdagno (11-12).

Per tutti, l’accesso è esclusivamente su prenotazione, che sarà effettuata tramite una piattaforma online direttamente dai pediatri di libera scelta, per i casi che essi valuteranno come sospetti Covid-19 sulla base dei sintomi manifestati. In caso di esito negativo, la comunicazione ai genitori arriverà direttamente dal pediatra di Libera Scelta, mentre in caso di esito di positività saranno direttamente gli operatori del Nucleo Covid del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a contattare la famiglia, avviando subito il protocollo per l’isolamento e le indagini epidemiologiche sugli eventuali contatti stretti.

Va ricordato inoltre che in caso di esito negativo del tampone sarà il pediatria di libera scelta a rilasciare il certificato medico per la riammissione, mentre in caso di altre patologie non collegate al Covid-19 rimane confermato che per la riammissione in classe non è necessario il certificato medico.

«Come azienda socio-sanitaria - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi - abbiamo messo in campo tutte le risorse necessarie a intervenire in modo tempestivo ed efficace in caso di sospetta positività al Covid in una scuola».

Il tutto in stretta collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta: «Il loro ruolo sarà fondamentale - sottolinea Salvatore Barra, direttore sanitario dell’Ulss 8 Berica - non solo perché saranno loro a prenotare direttamente per i propri assisti il tampone, ma perché hanno, e a maggior ragione lo avranno nella stagione invernale, il difficile compito di effettuare una diagnosi differenziale, valutando quali sono i casi realmente sospetti per i quali è necessario il tampone e per quali pazienti invece non vi è motivo di preoccupazione, e quindi di richiedere il tampone».

