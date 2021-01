Tamponi rapidi riconosciuti dal Ministero, Rigoli «Veneto sulla strada giusta»

Parziale via libera all’uso dei test antigenici rapidi per accertare la positività o negatività al Covid. È quanto prevede la nuova circolare del Ministero della Salute che segue le pressanti richieste in tal senso da parte delle Regioni e che consentirà di inserire nel conteggio giornaliero dei test anche quelli rapidi