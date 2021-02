Covid-19, 3 casi ogni 1000 persone: a rivelarlo uno studio sulla popolazione indifferenziata

Uno studio condotto dal prof. Vincenzo Baldo, membro del comitato scientifico, aiuta a fare chiarezza su molti interrogativi che sono emersi durante la pandemia. La ricerca è stata effettutata dalle università di Verona e Padova.

Sono stati arruolati 4.678 soggetti, di questi 4.619 (98,7%) residenti nella Regione. L’età media del campione è stata pari a 47,2 ± 16,1 anni (range 1 – 104 anni). I soggetti che si sono sottoposti a tampone sono stati reclutati volontariamente. Il campionamento è stato effettuato quando il Veneto si trovava in zona arancione, i tamponi sono stati infatti effettuati in 12 sedi diverse dall’8 al 27 gennaio.

Complessivamente sono stati individuati 14 soggetti positivi (età media pari 43,6 ± 15,8 anni), con una prevalenza dello 0,30% (varia dal 0% della provincia di Venezia fino al all’1,65% della provincia di Belluno.

La suddivisione per categoria campionata evidenzia una maggior prevalenza nel gruppo appartenente ai clienti della grande distribuzione e ai soggetti non appartenenti ai gruppi che hanno collaborato al campionamento con una prevalenza dello 0,58%. Complessivamente 2.355 soggetti non si sono mai sottoposti ad un test diagnostico per Covid 19 (50,9% del campione in studio), il 43,6% si è sottoposto ad un test più di due settimane prima dell’arruolamento mentre il rimanente 5,5% nel corso delle due settimane precedenti.

Il 28% dei soggetti si è vaccinato contro l’influenza mentre l’84% si vaccinerebbe contro il Covid.

Dei soggetti che non si vaccinerebbe contro il Covid i positivi erano lo 0,61% contro lo 0,28% di chi si vaccinerebbe. La Figura 2 evidenzia la percentuale dei soggetti contrari ed esitanti alla vaccinazione contro il Covid.