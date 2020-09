Studentessa positiva al Covid-19 e messa in quarantena, il sindaco: "Nessun allarmismo"

"Una studentessa dell'istituto Masotto è risultata positiva al Covid-19", a darne notizia è il sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese il quale sottolinea come la situazione sia stata isolata e gestita nell’assoluto rispetto del protocollo.

"Nessun allarmismo - sottolinea il primo cittadino - attività didattica che prosegue nella normalità ma si invita la popolazione scolastica a mantenere un comportamento idoneo (sia in ambiente scolastico, sia nel privato) per ridurre al massimo i rischi di contagio. Un ringraziamento alla dirigenza, ai docenti e al personale scolastico per il loro quotidiano impegno".

La giovane non è residente a Noventa Vicentina ed è stata messa in quarantena dal 23 settembre scorso così come la classe è stata posta in quarantena fiduciaria.