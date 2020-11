Coronavirus, nel Vicentino 21 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 21 i decessi per Covid registrati nelle Ulss 7 e 8 del Vicentino nelle ultime 24 ore. I dati, aggiornati a martedì, arrivano dalle due aziende ospedaliere e sono relativi al loro ambito territoriale di competenza. Nel dettagli, nella Ulss 7 Pedemontana, hanno perso la vita altre 11 persone mentre in quella 8 Berica 10.

Per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia, negli ospedali dell'unità locale socio sanitaria dell'Alto Vicentino, c'è stato un incremento di altri 246 tamponi positivi e di 3 ricoveri rispetto a lunedì In totale, in quest'area, ci sono 243 posti letti occupati da malati Covid, 24 dei quali in terapia intensiva. Gli ospedalizzati sono così suddivisi: 27 a Bassano, 10 ad Asiago, 167 all'ospedale Covid di Santorso, 26 all'ospedale di comunità di Marostica e 13 in quello di Montecchio Precalcino.

Nell'area Berica sono invece +206 i nuovi positivi e +32 i ricoveri (+1 in terapia intensiva. Al San Bortolo sono ricoverate attualmente 145 persone, a Valdagno 78 e a Noventa 39 per un totale di 285 posti letto occupati, 23 dei quali in terapia intensiva.

COVID IN VENETO: LA SITUAZIONE AGGIORNATA

Rispetto al bollettino delle ore 8, il consueto aggiornamento quotidiano delle 17 segnala 963 nuovi positivi in tutto il Veneto, altri 23 ricoverati (4 dei quali in terapia intensiva) e più 38 decessi. Gli attualmente positivi in regione sono 73467, dei quali 13664 nel Vicentino. Negli ospedali del Veneto sono ricoverate attualmente 2475 persone in area non critica e 326 in terapia intensiva per un totale di 2801 posti lettto occupati.