Coronavirus, il bilancio di venerdì: nel Vicentino +159 positivi

Luca Zaia l'aveva annunciato questa mattina: impennata impressionante di nuovi positivi in Veneto. Il presidente della regione aveva anche specificato che, rispetto a marzo, oggi vengono processati molti più tamponi, più di 14 volte tanto e sottolineando che il 98% degli infettati non presentano sintomi.

In ogni caso, i numeri dei bollettini delle 8 e delle 17 di venerdì, che aggiornano il dato di ieri alle 17, indicano che ci sono stati 2814 persone in più risultate positive al Covid, portando il numero di attualmente positivi a 27389 Preoccupa anche l'afflusso in ospedale di pazienti: 45 in più, 14 dei quali in terapia intensiva.

Come preannunciato, con un totale attuale di 906 pazientI, scatta la fase 3 che prevede l'apertura di 10 Hub Covid, uno dei quali a Santorso. I posti in terapia intensiva attuali sono invece 127 in tutta la Regione. Sono purtoppo 12 i morti registrati nell'arco di 24 ore.

Nel Vicentino sono +159 i nuovi positivi, per un totale di 5168 attualmente positivi.

All'ospedale di Santorso sono 59 i ricoverati (5 in terapia intensiva), a Bassano sono 17 (1 in terapia intensiva), al San Bortolo 61 (12 in terapia intensiva) e a Noventa 17, tutti in area non critica. Il totale è di 154 pazienti nei nosocomi berici, 18 dei quali in terapia intensiva.