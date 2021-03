Covid, nuovo report contagi-abitanti: scuole dell'Alto Vicentino "a rischio"

Secondo i dati diffusi dalla Regione Veneto, l'incidenza (aggiornata a martedì 9 marzo) è aumentata in alcune aree dell'Ulss 7 Pedemontana

Continua il monitoraggio della Regione Veneto sulla situazione dei contagi da Covid 19 nei vari distretti sanitari.

L'ultimo report, aggiornato a martedì 9 marzo, rileva alcune criticità. Il dato è di riferimento è il tasso d’incidenza del 250 per 100.000 abitanti fissata a livello nazionale. Dati che portano ad una stressa sulle scuole, dalla seconda media in su. Dopo i distretti di Asolo (Treviso), Veneto orientale, Padova-Terme-Colli e Alta Padovana oggi si unisce anche Belluno, il superamento della soglia porta alla chiusura delle scuole dalla seconda media in su.

Per quanto riguarda il Vicentino, a riscchio è il distretto Alto Vicentino dell'Ulss 7 Pedemontana, con un'incidenza di 233,91 (434 casi rilevati). In lieve aumento, ma non a rischio, i dati nell'Ulss 8.