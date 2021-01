Coronavirus, troppi positivi: scuola primaria chiusa fino al 31 gennaio

Scuola chiusa fino al 31 gennaio in relazione all'elevato numero di positività riscontrate nello screening. É questo il contenuto della nota diffusa dal Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’Ulss 8 Berica dopo i tamponi effettuati tra sabato e domenica agli alunni che erano stati a contatto con coetanei ed insegnanti risultate positive.

Lo screening, come si legge nella nota: "Non evidenzia comunque casi gravi o situazioni che debbano allarmare eccessivamente". Già nei giorni scorsi erano state rilevate delle positività in alcune classi che erano state poste in quarantena. La nuova tornata di tamponi ha portato al rilevamento di nuovi casi che hanno portato dunque allo stop delle attività dell'intero plesso.