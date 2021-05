Coronavirus, il bollettino di domenica: ricoveri ancora in discesa

Continua a migliorare la situazione in Veneto per quanto riguarda l'infezione da Covid-19. Il report delle ore 8 di Azienda Zero della giornata di domenica segnala 80 nuovi contagi nelle ultime ore e, rispetto alle ore 17 di sabato, gli attualmente positivi salgono solo di 11 unità: da 8699 a 8710. Nessun decesso nelle ultime ore. Nel Vicentino sono 16 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al Covid, mentre gli attualmente positivi passano da 1262 a 1266.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 30 MAGGIO

In continuo miglioramento anche la situazione negli ospedali Veneti e Vicentini. Alle 8 il bollettino indica 608 (-3) ricoveri in area non critica e 76 (-2) in terapia intensiva nei nosocomi della regione. La situazione nelle Ulss Beriche è invece di 22 pazienti a Santorso, 4 (-1) dei quali in terapia intensiva; un solo ricovero al San Bassiano e 14 al San Bortolo, 3 dei quali in rianimazione.