Coronavirus, picco di contagi in Veneto: 1437 in 24 ore

Giornata record di contagi in Veneto nelle ultime 24 ore. Con l'aggiornamento del bollettino delle ore 17 il numero sale a +1427 in 24 ore. Sono 604 i tamponi positivi in più rispetto alle ore 8, dei quali 146 nel Vicentino (quindi 340 solo nelle ultime 24 ore). Il totale degli attualmente positivi sale quindi a 14580 in tutta la regione, 2530 nella provincia berica, la più colpita dopo quella trevigiana.

Aumentano infine anche i ricoveri, in confronto a questo mattina. Negli ospedali veneti sono entrate per il coronavirus altre 24 persone, tutte in area non critica. Purtroppo sale anche il bilancio dei decessi: altri 6 nelle ultime ore.

Continua a crescere la curva dei contagi da Covid-19 in Veneto. Il bollettino delle ore 8 riporta altri 833 positivi che fa alzare il numero degli infettati del virus a 41140 dall'inizio della pandemia, dei quali 14034 attualmente positivi, 2308 deceduti e 24798 guariti. Rimane stabile la situazione negli ospedali, con 515 ricoverati positivi in area non critica (-1) e 64 in terapia intensiva (+4). Nelle ultime ore è deceduta una persona a causa del virus.

Sono 6211 i contagi totali nel Vicentino, con un incremento di +194 rispetto alle 17 di giovedì. Gli attualmente positivi sono invece 2400.

I nuovi contagi nel territorio di competenza dell'Ulss 8 sono stati, nella settimana appena trascorsa, +431 con un aumento di + 4842 tamponi. Sono invece 73 il totale dei ricoveri nell'Ulss Berica, dei quali 40 nell'area medica di Vicenza ((-1 in una settimana), 14 in medicina a Valdagno (-1) e 3 in terapia intensiva (+1). Aumento dei pazienti in sorveglianza: attualmente sono 482 (+35). Nell'ultima settimana si sono verificati 9 decessi a causa del virus. I guariti, rispetto allo scorso venerdì sono 45 in più.

Screening nelle scuole

Il totale dello screening nelle scuole del territorio di competenza dell'Ulss 8 berica è stato effettuato su 41 istituti, 15 in più rispetto alla scorsa settimana. Il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1550 (+ 833). Il risultato è di 23 positivi attuali, 10 in più rispetto a venerdì scorso.

