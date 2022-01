Coronavirus, scuole in Veneto: 1 studente su 3 è in quarantena

Una stima effettuata dalla Direzione Prevenzione della Regione sulla situazione scolastica tra l’11 e il 15 gennaio scorsi, indica che in Veneto sono state coinvolte da casi di Covid 15.289 classi, delle quali 5.436 in quarantena. Gli studenti coinvolti sono stati 271.932, dei quali 96.339 in quarantena. "L’attuale scenario epidemiologico si caratterizza per un'elevata circolazione virale nella popolazione generale e in particolare nelle fasce di età scolare", spiega una nota della Direzione Prevenzione.

I dati elaborati suddivisi per Ulss, Classi e Studenti indicano una stima delle classi in cui è stata accertata la presenza di uno o più studenti/bambini positivi e per cui sono indicate le misure sanitarie (quarantena, sorveglianza o autosorveglianza) e le misure di rimodulazione dell’attività didattica. Il dato è cumulativo del periodo dall’11 al 25 gennaio 2022.