Covid-19, giallo a rischio per il Veneto? "Imbarazzanti gli assembramenti del weekend"

"Se dovessimo valutare quello che accade fuori, il giallo è messo in discussione". Non usa mezzi termini il governatore del Veneto Luca Zaia facendo il punto della situazione sulla pandemia da Covid-19 a livello regionale.

"Si va verso i 2,5 mln e mezzo di tamponi (30mila al giorno) - sottolinea Zaia - la crescita c'è, c'è una pressione a livello ospedaliero ma siamo pronti con una serie di misure e attrezzatture, ma manca il personale. Il vero problema è che per colpa di pochi,tutti rischiamo di rimetterci: sono imbarazzanti le foto diffuse dai social nel fine settimana".

AGGIORNAMENTO COVID 9 NOVEMBRE

Il presidente annuncia anche l'installazione di tende riscaldate fuori dagli ospedali, presidiate dalla Protezione civile. "Siamo fortemente preoccupati dal fatto che il sistema ospedaliero lo possiamo gestire se il cittadino ci da una mano", spiega Zaia lanciando l'ennesimo appello ai veneti esortandoli all'uso della mascherina, dell'igienizzazione delle mani e ad evitare gli assembramenti: "Che rischiamo di portarci in fascia arancione".

"Per una festa oggi si rischia di fare un mese in casa domani, pensateci - dichiara Zaia - oggi sembra che il virus per alcuni cittadini non sia più un problema, ma la verità è che abbiamo oltre 1.500 persone ricoverate e almeno 200 in terapia intensiva: sono dati importanti, è inutile fare i negazionisti".

"Ho l'impressione che qualcuno non si renda conto che ci sono gli ospedali e un sistema sanitario in situazione critica - conclude - ed è un qualcuno che vive un'altra realtà e il suo comportamento incide sulla diffusione del virus".

L'assessore Lanzarin avrà un incontro con i sindaci dei comuni capoluogo per trovare una soluzione relativa al problema degli assembramenti.

(in aggiornamento)