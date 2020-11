Covid, Zaia si appella al senso civico: "Uno spritz in meno per evitare il lockdown"

I numeri del contagio da Covid-19 in Veneto continuano ad essere importanti. Gli attualmente positivi sono 50.250, con 2.763 nuovi casi. Per quanto riguarda i ricoveri sono ad oggi 1.696 (+116) e 210 in Terapia intensiva (+7). I morti sono ben 48 nelle ultime 24 ore. Situazione che ha portato il governatore del Veneto Luca Zaia a valutare la riapertura di alcuni ospedali come quello di Valdobbiadene, nel Trevigiano, per pazienti oramai guariti che hanno bisogno di stare per qualche giorno in una struttura protetta.

Zaia fa sapere di essere stato contattao dal Capo dello Stato al quale ha dichiarato che la vera preoccupazione sono i comportamenti di pochi. "Uno spritz in meno per evitare il lockdown", questro potrebbe essere lo slogan, sottolinea il presidente.

A tal proposito Zaia fa sapere che si sto coordinando con i colleghi delle regioni gialle confinanti per adottare misure che possano essere d’aiuto per fermare in particolar modo assembramenti: "Devo chiedere un sacrificio a tutti - ribadisce Zaia - tirate il freno a mano al fine settimana: evitate assembramenti, le cene della scuola, evitiamo rimpatriate, al ristorante andateci ma andateci con i parenti stretti, dateci una mano perchè noi con gli ospedali oltre ad un certo limite non possiamo andare".

Non da ultimo il governatore fa sapere che la Giunta ha approvato un nuovo protocollo per le cure domiciliari che vuole pensare alla cura dei pazienti senza ospedalizzarli. "Riteniamo sia importante che venga sviluppata la parte territoriale", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin.

Come funziona? "C'è la presa in carico del paziente sintomatico - spiega Lanzarin - fornendo delle attrezzature come il saturimentro, fornendo una scheda riepilogativa e con la possibilità di fornire l'ossigenoterapia. Il protocollo prevede anche la possibilità di prescrizione farmaci a domicilio da parte dal medico di famiglia o dalle Usca".

