Coronavirus, il punto di Luca Zaia: presentazione del test fai dai te

Nel punto di stampa di lunedì Luca Zaia, assieme al dottor Roberto Rigoli ha spiegato la sperimentazione sui test fai-da-te che parte da oggi su 5.000 campioni in doppio col tampone molecolare "classico" Si tratta di un kit che contiene un tampone, una saponetta e una provetta. Si mette il tampone 5 volte nella narice e poi si inserisce nella provetta. Il test, se indica due linee è positivo, se invece c'è una sola linea è negativo. La sperimentazione inizierà da subito nelle Ulss, anche al San Bortolo di Vicenza con 200 test tra gli operatori sanitari.

Il presidente della Regione ha presentato anche i dati del bollettino. Sono 52mila i tamponi, tra molecolari e rapidi, fatti nelle ultime 24 ore. Gli attualmenti positivi sono 62698 (+1988) su 102842 dall'inizio dell'epidemia. I ricoverati in area non critica sono 2094 (+48) mentre in terapia intensiva sono 265 (+12). I decessi nelle ultime ore sono stati 22.