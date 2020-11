Covid, parrocco contatto di un positivo: chiesa chiusa e domenica niente messa

Quarantena preventiva per don Gaetano Santagiuliana, parrocco di Giavenale di Schio, contatto di una persona risultata positiva al Covid-19. Precauzione presa prima di effettuare il tampone. Il don da qualche giorno è stato infatti posto in isolamento e di conseguenza la chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie è stata chiusa o meglio, questa la decisione presa e comunicata con un post pubblicato sulla pagina social dedicata alle attività parrocchiali, nella giornata di lunedì.

A conferma della situazione le parole del primo cittadino di Schio Valter Orsi: "Per il parroco è scattato il protocollo della quarantena preventiva ora vedremo come evolverà la cosa. Relativamente all'annuncio della chiusura della chiesa, a me non è arrivata comunicazione e di norma nei prossimi giorni i parroci del territorio si dovrebbero per garantire le funzioni principali".