Coronavirus, morti due missionari in Madascar: uno era vicentino

Due missonari, entrambi veneti, sono recentemente deceduti in Madagascar. Si tratta di Padre Albano Passarotto, 80 anni, rodigino, e di don Luigi Piotto, 65 anni, nativo di Romano d'Ezzelino e da 28 anni missionario nell'isola africana. Don Luigi è morto giovedì dopo il ricovero in un ospedale tenuto da suore ad Antananarivo. Da due settimane soffriva di problemi ai polmoni che si sono aggravati repentinamente. La sera precedente al decesso la situazione è precipitata con una grave crisi respiratoria. Nonostante abbia potuto usufruire di un respiratore, alle prime luci del 23 luglio il religioso si è spento.

L'annuncio della morte è stata data dall'agenzia vaticana Fides. Per ventotto anni Don Luigi ha fatto il parroco ad Antsofinondry, una piccola cittadina, situata nella periferia nord della capitale, dove la comunità orionina ha la responsabilità di un Distretto parrocchiale con 16 chiese e 24 scuole elementari e medie, del Liceo Don Orione, del seminario e del Centro per portatori di disabilità. Nato il 20 giugno 1955 nella frazione Spin di Fellette di Romano d'Ezzelino, è entrato da ragazzo al piccolo seminario di Campocroce (Venezia) ed è diventato sacerdote il 21 aprile 1983.

Nel 1992 partì missionario per il Madagascar e fu artefice della crescita e formazione del Centro di Antsofinondry svolgendovi le varie attività come parroco del grande distretto, direttore delle Scuole e, infine, promotore del Centro per persone disabili, inaugurato il 20 ottobre 2012. Dal 2003 al 2010, fu Coordinatore delle Missioni in Madagascar. Attualmente era Consigliere ed Economo della Delegazione “Marie, Reine du Madagascar”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.