Maestra positiva al Covid-19, tamponi a bambini, genitori e insegnanti: tutti negativi

Hanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati dall’ULSS 7 Pedemontana nella scuola dell’infanzia “Angeli Custodi” di Mussolente, a seguito della positività riscontrata nella giornata di giovedì di una delle insegnanti. I tamponi - complessivamente 38 - erano stati eseguiti già nella giornata di venerdì sui bambini seguiti dall’educatrice, sui loro genitori e sugli altri insegnanti della scuola.

Come già comunicato, i 6 bambini direttamente seguiti dall’insegnante per precauzione resteranno comunque in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni, in quanto “contatti stretti”, mentre gli altri bambini, così come i loro genitori e gli altri insegnanti non saranno sottoposti ad alcuna ulteriore misura. La scuola, la cui attività comunque non era stata sospesa, potrà continuare regolarmente la propria attività.

«Ringrazio il personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Laboratorio Analisi della nostra Azienda per la velocità con cui sono state eseguite le indagini epidemiologiche, i tamponi e la loro refertazione - sottolinea il Commissario dell’ULSS 7 Pedemontana Bortolo Simoni -. Questo caso se non altro ha dimostrato la validità delle procedure messe a punto seguendo le linee guida regionali e nazionali. Una nota di merito va fatta anche alla scuola, sia per la collaborazione fornita sia perché le indagini condotte dal SISP hanno confermato l’attenzione posta al rispetto delle norme per la prevenzione del contagio. Proprio questa sensibilità evidentemente ha consentito di evitare che il contagio si diffondesse».