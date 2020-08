Coronavirus, Zaia: «Tampone facoltativo per chi ritorna dalla Sardegna»

Durante la conferenza stampa di giovedì che si è tenuta a Marghera Luca Zaia ha annuncito che firmerà un'ordinanza per il test facoltativo a chi rientra dalle vacanze in Sardegna «L'isola non è un lazzaretto, ma lo facciamo per essere performanti su una situazione contingente», ha dichiarato il presidente della Regione. Sul fronte della situazione pandemia da Covid i numeri snocciolati dal Governatore parlano del Veneto come la regione italiana con il numero più alto di tamponi in rapporto alla popolazione.

«Attualmente abbiamo una carica di asintomatici importante: 2221 positivi ma solo 161 sintomatici», ha poi sottolineato Zaia, aggiungendo: «Si abbassa l'età media a 38 anni e questo ci preoccupa».