Insegnante positiva al Covid: scuola materna chiusa in via precauzionale

Lunedì mattina, il sindaco Francesco Rucco ha disposto la chiusura temporanea a scopo precauzionale della scuola dell'infanzia comunale Tretti di via Rismondo 6. Una docente, infatti, è risultata positiva al Covid 19.

In malattia a casa già da martedì 27 ottobre, l'insegnante ha avuto l'esito del tampone sabato 31 ottobre e ha immediatamente informato il servizio Istruzione del Comune. Quest'ultimo, sempre sabato, ha chiesto con urgenza al Servizio igiene sanità pubblica (Sisp) dell'Ulss 8 Berica disposizioni al riguardo.

Domenica 1 novembre in serata il Sisp ha comunicato via email al Comune che la presa in carico della richiesta avrebbe potuto subire un ritardo fino a 48 ore, visto “l'esponenziale aumento di contagi di questi ultimissimi giorni con importanti numeri di soggetti positivi presenti anche nelle scuole”. Il Sisp ha pertanto rimandato il Comune alla consultazione e applicazione dei protocolli Covid vigenti condivisi con il provveditorato agli Studi.

Di qui, in attesa dell'effettiva presa in carico del caso e di specifiche disposizioni da parte del Sisp, la decisione dell'amministrazione comunale di disporre già da stamane lunedì 2 novembre in via prudenziale la sospensione delle attività scolastiche e la temporanea chiusura della scuola.

“Ci rendiamo conto – è il commento dell'assessore all'istruzione Cristina Tolio – del disagio che possiamo aver causato nelle famiglie, ma siamo certi che in questo periodo emergenziale la cosa più importante per tutti sia tutelare la salute. Per questo motivo, in attesa di disposizioni dell'Ulss sui comportamenti da seguire, abbiamo adottato un provvedimento di cautela. Nel frattempo abbiamo disposto una nuova radicale sanificazione di tutti gli ambienti della scuola”.

La scuola dell'infanzia comunale Tretti è frequentata da 75 bambini.