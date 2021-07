Coronavirus, in Veneto i contagi salgono sopra i 10mila: ricoveri sempre stabili

Confermato il trend delle ultime settimane sulla pandemia da Covid-19 in Veneto. Osservando i dati sui contagi di ieri, 25 luglio, il bollettino delle 8 di questa mattina ha certificato il superamento dei 10mila positivi al coronavirus in regione, 1.223 dei quali nella provincia di Vicenza. Numeri che potrebbero intimorire, ma che in realtà risultano meno preoccupanti perché i ricoverati per Covid-19 rimangono stabili. Questo significa che la percentuale dei ricoverati sul totale dei positivi al virus si fa sempre più piccola.

SCARICA QUI IL BOLLETTINO COVID-19 DEL VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 26 LUGLIO 2021

La provincia di Vicenza conta 71.030 casi di positività accertati durante tutta la pandemia. I vicentini attualmente positivi al virus oggi sono 1.223, 41 nelle ultime 24 ore, i negativizzati sono

67.683 ed i decessi legati a Covid-19 rimangono 2.124. I posti letto occupati da pazienti positivi al coronavirus negli ospedali vicentini sono solo 4: due a Santorso, 1 a Bassano e 1 a Lonigo. Nessun ricoverato Covid a Vicenza. Tutti i pazienti si trovano in area non critica, nessuno in terapia intensiva.

In tutta la regione sono stati 407 i test positivi al coronavirus refertati dalle 8 di ieri alle 8 di oggi. In totale i casi di positività sono saliti a 432.823, ma solo 10.081 sono i veneti positivi oggi (+354 da ieri). I negativizzati sono 411.110 (+52 da ieri) ed i deceduti veneti per Covid-19 sono 11.632 (+1 da ieri). E negli ospedali del Veneto i numeri cambiano poco: sono sempre 180 i pazienti ricoverati per Covid-19, di cui 159 in area non critica e 21 in terapia intensiva.