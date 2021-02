Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Stiamo calando velocemente, se avessimo i vaccini in 6 mesi ne siamo fuori»

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32254 tamponi che hanno trovato 1042 contagiati in una giornata con un'incidenza del 3,13%. I positivi oggi calano a 21986 mentre 1425 sono invece i ricoverati totali in Veneto 1290 (830 dei quali positivi) in area non critica e 135 in terapia intensiva, dei quali 98 sono Covid. I decessi sono stati +30.

«Sono numeri buoni, ma comunque l'incidenza è aumentata rispetto a ieri anche se stiamo calando velocemente, speriamo che non si parti con una nuova ondata» è il commento di Luca Zaia che ha presentato i numeri del bollettino del 18 febbraio nel consueto appuntamento giornaliero con la stampa.

Sul fronte vaccini i dati sono di 250mila inoculazioni effettuate fino a ora e 108mila seconde vaccinazioni. Attumente tra Pfizer, Moderna e Astrazeneca arrivano in Veneto circa 100mila vaccini a settimana. «Sono troppo pochi, ci servono i vaccini, tirando la macchina possiamo arrivare a un milione al mese e in sei mesi ci veniamo fuori».