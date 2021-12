Coronavirus, il bollettino di venerdì: quasi 4mila contagi in Veneto e 15 decessi

Aumentano i ricoveri per Covid negli ospedali del Veneto, anche se solo in area non critica. I dati odierni del Veneto indicano un’incidenza pari a 371,1; l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 12%; quella in area medica all’11%. Tra i nuovi casi segnalati sono presenti anche nuovi positivi che si riferiscono a giorni precedenti, compresi tra il 27 novembre e il 3 dicembre, caricati in ritardo a causa dell’attacco hacker subito dall’Ulss 6 Euganea nei giorni scorsi.

Il presidente Zaia ha confermato che la regione resterà in zona bianca anche la prossima settimana, ma che il rischio di passare "in giallo" rimane in vista del Natale.

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di venerdì 10 dicembre (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 3.993 nuovi casi di contagio in Veneto. In Regione il numero ha toccato quota 45.809. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 544.688 contagi. Sono attualmente 892 (+46) i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 123 (-1) in condizioni gravi. Purtroppo si sono verificati altri 15 decessi a causa del virus nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Treviso (+904), seguita da Vicenza (+847). Nella nostra provincia sono 7.910 gli attualmente positivi e sono stati altri 2 i decessi nel corso della notte. Negli ospedali della provincia vicentina, sono 133 i pazienti in area non critica e 11 quelli in terapia intensiva.

Ospedale Area non critica Terapia intensiva Santorso 38 2 Bassano 28 5 Vicenza 31 4 Noventa 18 0 Valdagno 18 0



