Coronavirus, il bollettino di venerdì 18 febbraio

Il bollettino di venerdì di Azienda Zero conferma il trend di discesa della curva epidemica in Veneto . Sono infatti 4910 i nuovi contagi covid trovati dal tracciamento del sistema sanitario regionale nelle ultime 24 ore, ieri erano 5880. In calo anche gli attualmente positivi, che dai 83265 di giovedì scendono ai 78302 di oggi. Altri 21, purtoppo, i decessi avvenuti a causa del coronavirus. Migliora ulteriolmente anche la situazione negli ospedali della regione, con 853 (-26) pazienti positivi in area non critica e 56 (-4) in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO

Nel vicentino i nuovi contagi sono invece 802, gli attualmente positivi 12881 e 3 i decessi nelle ultime 24 ore. Nei nosocomi berici, infine, sono presenti 108 (-11) pazienti malati in area non critica e 9 (-1) in terapia intensiva.