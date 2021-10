Coronavirus, il bollettino di martedì: stabili i ricoveri in terapia intensiva

Nuovi contagi e conseguente lieve aumento degli individui positivi al Covid-19 in Veneto, con un piccolo incremento anche dei ricoveri in area non critica ma non terapia intensiva. Una situazione dunque che non sembra preoccupare, grazie agli effetti della campagna vaccinale, quella dipinta dal bollettino del 26 ottobre di Azienda Zero, che da lunedì conta altri 475 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi, nessuno dei quali registrato nel Vicentino.

In regione dunque, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 477970 casi di Covid-19, 9548 (+130) dei quali attualmente positivi e 456605 (+343) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11817 (+2).

In provincia di Vicenza sono emersi 74 nuovi casi per un totale di cui: 1413 tuttora affetti dal coronavirus.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 216 (+12) persone in area non critica, di cui 180 ancora positive, e 30 (-1) in terapia intensiva, 6 delle quali ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture beriche, si contano 31 ricoverati in area non critica e 3 in terapia intensiva.

Report del 26 ottobre