Coronavirus, il bollettino di domenica: lieve calo dei contagi e aumento dei ricoveri

Lieve calo dei contagi nelle ultime 24 ore. In Veneto sono infatti 3442 i nuovi positivi al coronavirus, nella giornata di sabato erano 4016. Salgono invece gli attualmenti positivi. Secondo il bollettino di domenica di Azienda Zero, con i dati aggiornati su casi e ricoveri, sono 60161, contro i 58405 di ieri. Altri 9 i decessi nelle ultime ore.

Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 693 (ieri erano 689) i positivi al tampone. Attualmente, nel Vicentino, i contagiati sono10690 mentre sabato erano 10384.

IL BOLLETTINO DI DOMENICA

La situazione negli ospedali del Veneto è invece di un aumento dei ricoveri per Covid in area non critica. Sono infatti 992 (+18) i ricoverati positivi allo stato attuale in area non critica e 150 (-3) quelli in terapia intensiva. Tra guariti e contagiati, il numero di pazienti nei nosocomi del Veneto sale a 1105 in area non critica e 159 in terapia intensiva. Nella sola provincia berica, ci sono invece 239 pazienti affetti da Covid-19 nelle aree non critiche degli ospedali, mentre in terapia intensiva sono 23.