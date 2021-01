Coronavirus, il bollettino di domenica: poco più di 200 nuovi casi in Veneto

Il report di Azienda Zero sulla situazione epidemiologica in Veneto con i dati aggiornati a domenica 31 gennaio

Com'è la situazione della pandemia in Veneto alla vigilia dell'entrata in zona gialla, lunedì primo febbraio? Il bollettino di domenica 31 gennaio di Azienda Zero, aggiornato alle ore 8, continua a indicare il calo degli attualmente positivi al Covid-19, e una situazione stabile negli ospedali. Rispetto alle 17 di ieri ci sono stati 212 nuovi contagi certificati, un numero ben inferiore alle cifre alle quali erava abituati fino a poche settimane fa.

Dai 34192 i positivi in regione scendono agli 34192 attuali. Negli ospedali, con + 2 nuovi ricoveri in area non critica e -2 in terapia intensiva, il bilancio è di 1982 pazienti nei reparti non gravi e 254 in quelli critici. Due invece i decessi nelle ultime ore.

Il trend di discesa si presenta simile anche nel Vicentino, con 44 nuovi contagi registrati dai tamponi e 7419 attualmente positivi (ieri erano 7449). Dimesse invece 4 persone in più rispetto a ieri. Attulmente 192 pazienti sono in area non critica e 27 in terapia intensiva.