Coronavirus, continua il calo degli attualmente positivi

La curva della pandemia da Covid-19 continua a calare in Veneto. Lo riporta il bollettino delle ore 8 di domenica che registra 1460 attualmente positivi in meno - grazie alla differenza con i guariti (+2547) - rispetto al dato di sabato sera, per un totale di 70640 (+528) persone che risultano ancora positive al coronavirus. Sempre stabile la situazione ospedaliera, con altri 3 posti liberati in terapia intensiva (sono 354 i ricoverati critici) ma con +30 pazienti in area non critica, dove i ricoverati sono ad oggi 2715. Purtoppo, nelle ultime ore, sono altri 46 i morti per il virus, 13 dei quali in ospedale. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto la cifra di 7978.

Bollettino ore 8 di domenica 17 gennaio

A Vicenza e provincia i nuovi casi rispetto a sabato pomeriggio sono 65, per un totale di 11001 attualmente positivi (-271 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 36757. Negli ospedali della provincia berica, tra Ulss 7 e Ulss 8, sono 344 i pazienti Covid in area non critica, e 33 quelli in terapia intensiva. Sono invece 4 i decessi, che portano a 1.512 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia.