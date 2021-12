Coronavirus, altri 20 decessi in Veneto e impennata di ricoveri in area non critica

La quarte ondata continua a dilagare anche in Veneto. In salita i contagi e i ricoveri per Covid e, purtroppo anche i decessi. Unica nota positiva è l'andamento delle terapie intensive, ancora sotto controllo per effetto della campagna vaccinale. A rilevarlo è il bollettino di Azienda Zero del 23 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati 5023 i nuovi contagi "scovati" dal tracking del sistema sanitario veneto, mentre gli attualmente positivi hanno raggiunto quota. 65511. Altri 20 i decessi nell'arco di una giornata.

IL BOLLETTINO DEL 23 DICEMBRE

Negli ospedali del Veneto, invece, altre 30 persone sono finite in ospedale per il coronavirus: +24 in area non critica e +6 in terapia intensiva. I pazienti attualmente positivi al Covid e ricoverati nei reparti ordinari della regione sono 1089, mentre sono 159 quelli che trovano in rianimazione. Per fare un confronto e chiarire l'efficacia dei vaccini, lo scorso anno, alla stessa data, negli ospedali si trovavano 2636 persone positive al virus in area non critica e 349 in terapia intensiva: più del doppio di oggi.

Nel Vicentino i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 896, mentre gli attualmente positivi 11621. Altri 5 i decessi in tutta la provincia. Negli ospedali berici, la situazione attuale è di 271 ricoverati, 23 dei quali in terapia intensiva.