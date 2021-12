Covid, 5 casi di contagio all'Anagrafe: il Cub sul piede di guerra

Ufficio anagrafe di Vicenza ad alto rischio contagio. Lo segnala il sindacato Cub rendendo noto che in pochi giorni si sono registrati cinque casi di positività al Covid. “Il primo caso conclamato di positività al tampone è stato di un lavoratore che presentava sintomi già dal venerdì precedente. Il secondo e il terzo caso sono arrivati giovedì, il quinto è stato riscontrato venerdì 24 dicembre”, rende noto il sindacato con una nota, aggiungendo: “Nonostante tutti avessero il Green Pass regolare, c'è stato un contagio di massa all'ufficio Anagrafe che poteva essere facilmente evitato. Già, perché invece di intervenire fin da subito con il tracciamento dei colleghi e la disinfezione dei locali, si è arrivati a giovedì pomeriggio dopo la chiusura serale con la disinfezione dei locali e venerdì con il tracciamento dei rimanenti sei lavoratori, riscontrando una positività. E lunedì si riapre come se nulla fosse accaduto”.

L'ufficio anagrafe è un locale unico e i lavoratori operano al suo interno a stretto contatto, ed è un luogo dove c’è un'elevata affluenza di cittadini che vi stazionano al suo interno con scambio continuo di carte e documenti, nonostante gli sportelli di protezione.

“Vogliamo denunciare il ritardo dell'intervento che dimostra la totale deresponsabilizzazione dei datori di lavoro nella prevenzione pandemica a seguito dell'introduzione del Green Pass: con l'inutile certificazione verde si è voluta scaricare la responsabilità della prevenzione pandemica solo sui lavoratori, mentre sono venuti meno lo smart working, la prevenzione periodica di tutti i colleghi tramite tracciamento e tamponi salivari messi a disposizione dall'amministrazione gratuitamente, distanziamento dei lavoratori in particolare nei locali ad alto rischio come l'Ufficio Anagrafe”, continua il Cub concludendo: “Il Comune di Vicenza, tra le altre, si è distinto per la cancellazione per tutti del lavoro agile, anche per chi è invalido o soffre di patologie invalidanti mettendo a rischio la salute dei colleghi più fragili”.

La sigla scende quindi sul piede di guerra e annuncia che, in assenza di interventi concreti di prevenzione da parte del Comune di Vicenza e l'immediata reintroduzione del lavoro agile per almeno la metà dei lavoratori dipendenti, organizzerà già dalla prossima settimana un presidio di protesta davanti agli uffici di Piazza Biade.