Coronavirus, ricoveri in discesa e 4 decessi: il bilancio delle ultime 24 ore

Secondo gli ultimi dati diffusi dalle Ulss 7 e 8 sono 99 i nuovi contagi nell'area Pedemontana e 126 in quella Berica. Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 8, si conta un solo nuovo ingresso in Terapia intensiva mentre in area non critica scendono a 239 (-13).

Scendono i ricoveri in area non critica anche nei nosocomi dell'Ulss 7. Sono infatti 187 i pazienti positivi attualmente ricoverati negli ospedali dell'ara Pedemontana (-12 rispetto all'ultimo rilevamento di giovedì).

Per quanto riguarda infine i decessi, sono 2 i morti dell'area Pedemontana (per un totale di 385 da inizio pandemia) e 2 anche nell'area Berica.

Bollettino ULSS 7 15 GENNAIO

Bollettino ULSS 8 15 GENNAIO