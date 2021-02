Covid, Veneto controcorrente: numeri in calo ma Rt al limite "area gialla a rischio"

Nelle ultime ore si contano in Vento 1.304 positivi su 47.356 tamponi effettuati. L'incidenza positivo su tampone è dunque del 2, 75%. Gli attualmente positivi sono dunque 22.949 mentre per quanto riguarda la situazione negli ospdali si contano 1.351 ricoveri: 134 in Terapia intensiva (+2) e 1.217 in area non critica (-30). 28 sono infine i decessi.

BOLLETTINO VENETO 25 FEBBRAIO ORE 8

"Se guardiamo i dati del Veneto, tranne una giornata, abbiamo sempre avuto numeri in calo da gennaio", spiega il governatore Luca Zaia ma: " Se guardiamo l'incidenza dei positivi, c'è una tendenza all'aumento dei positivi. Guardo l'Rt oggi è 0,91, se passiamo ad 1 si va in arancione".

Zaia ha inoltre reso note le richieste avanzate al governo centrale: "Ho chiesto che il Cts si esprima ufficialmente rispetto all'apertura delle scuole. Il Cts deve dirmi perché altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no. È bene che si faccia chiarezza e che ognuno si prenda le proprie responsabilità.