Coronavirus, Zaia: "Mano tesa ai veneti, non emetto nessuna ordinanza restrittiva"

Alle 8 di lunedì 1° febbraio si contano 510 nuovi positivi con un'incidenza positivi su tampone pari a 4,2%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 33.820. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si contano 2.210 ricoveri: 1.963 in area non critica (-19), 247 in Terapia intensiva (-7). Le vittime nelle ultime 24 ore sono 39, mentre le vittime da inizio pandemia sono 8.970.

BOLLETTINO VENETO 1 FEBBRAIO ORE 8

"Da oggi cambia lo schema di gioco - ha dichiarato il presidente del Veneto riferendosi al ritorno in area gialla - da oggi pesa molto di più la resposabilità individuale, io spero che quest'estate si possa tornare alla normalità".

In merito al pericolo assembramenti, il presidente ha dichiarato: "Non presento nessuna ordinanza restrittiva, voglio investire sulla fiducia dei cittadini".

Per quanto riguarda la situazione vaccini, Zaia conferma che: "La settimana prossima prevediamo di iniziare con gli over 80". Sono invece ferme le vaccinazioni degli over 75, in programma per febbraio: "Attendiamo disposizioni", sottolinea il governatore.

Sul tema scuola è intervenuta la vice presidente Elisa De Berti. Il rientro in presenza per gli studenti delle superiori è stato così resocontato dall'assessore ai Trasporti: "Servizio correttamente dimensionato, ci sono state alcune criticità perchè c'è questa tendenza degli studenti a prendere il primo autobus utile ma nel complesso è andato tutto bene".

Messi in campo 70 autobus aggiunti a Verona (370 corse in più e 70 persone a terra), 100 autobus aggiuntivi (188 corse in più) a Padova, e 34 autobus a Rovigo (33 corse aggiuntive). Treviso e Vicenza hanno tarato il servizio al 60%. Nella città del Palladio 134 autobus in più (260 corse in più e 41 persone di supporto). A Treviso 27 autobus in più con 97 corse supplementari e 57 stewart. Infine Venezia, il servizio è stato tarato al 50% con 5 autobus in più da Atvo, che si occupa del trasporto nel Veneto Orientale e 8 da Avm/Actv per un totale di 160 corse aggiuntive.