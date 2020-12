Coronavirus, oltre 73mila attualmente positivi: la conta dei morti sfora il tetto dei 4mila

Rispetto alla mattinata di sabato si contano 1.563 nuovi casi di cui 171 nel Vicentino. La conta degli attualmente positivi sale a 73.706. Per quanto riguarda i ricoveri, i positivi in area non critica arrivano a 2.500 (+23) mentre sono 311 in Terapia intensiva (+2). Trentotto sono invece i decessi, la conta dei morti da inizio pandemia sale a 4.116.

BOLLETTINO VENETO 5 DICEMBRE ORE 17

I dati del bollettino delle ultime 24 ore forniti da Zaia indicano che con un totale di 52.036 tamponi - 16386 dei quali molecolari e 35.677 rapidi - i nuovi contagiati Covid in Veneto sono risultati 3607. Nel rapporto tamponi-contagiati i positivi rappresentano il 6,93%. Gli attualmente positivi alla data di sabato sono 74958.

Sul fronte ricoveri, attualmente negli ospedali veneti ci sono 3059 (+15), dei quali 340 (+3) in terapia intensiva e 2719 in area non critica. I dimessi sono +92, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono 108.

BOLLETTINO VENETO 5 DICEMBRE ORE 8