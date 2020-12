Coronavirus, oltre 73mila attualmente positivi: sfondata quota 4mila decessi

Rispetto alla mattinata si contano altri 1.563 contagi da Covid in Veneto (171nel Vicentino), 73.706 gli attualmente positivi. Tornano a salire i ricoveri, 2.550 sono i positivi in area non critica (+23) e 311 in Terapia intensiva (+2). 38 sono invece le vittime delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 4 DICEMBRE ORE 17

Alle 8 di venerdì 4 dicembre si contano 72.929 attualmente positivi a fronte dei 3.708 positivi rilevati nelle ultime 24 ore. I ricoverati ad oggi sono 3.041 (- 27) di cui 337 in Terapia intensiva (+1). Il numero dei morti sale a 4.065 morti da inizio pandemia, + 83 rispetto alle ultime 24 ore.

BOLLETTINO REGIONALE 4 DICEMBRE ORE 8