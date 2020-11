Coronavirus, oltre 71mila attualmente positivi: 20 i decessi, contenuti i ricoveri

Rispetto alla mattinata di sabato si contano altri 1.245 contagi di cui 202 a Vicenza e provincia; gli attualmente positivi sono dunque 71.540. Per quanto riguarda i ricoveri, i numeri sono contenuti: 3 sono i nuovi ingressi di positivi in area non critica mentre scende di uno il numero dei ricoverati Covid in Terapia intensiva. Venti sono infine i deceduti nelle ultime ore, 3.212 da inizio pandemia.

BOLLETTINO REGIONALE 21 NOVEMBRE ORE 17

Il numero dei contagi da Covid-19 in Veneto (da inizio pandemia) aggiornato ad oggi è di 119.726, + 2.197 (312 a Vicenza) rispetto a venerdì. "L'incidenza dei positivi, su tampone, sta scendendo almeno del 30%", spiega Zaia. Le persone in isolamento sono 39.157. I ricoverati Covid sono 2.321 (+27), le Terapie intensive toccano quota 291 (+5). Sale il numero dei decessi 3.190 da inizio pandemia, + 67 morti rispetto a venerdì. Gli isolati sono 39.157 (5.141 nel Vicentino) di cui 24.519 positivi.

BOLLETTINO REGIONALE 21 NOVEMBRE ORE 8