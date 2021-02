Coronavirus, numeri in costante calo: il report delle ultime 24 ore

Rispetto alla mattinata di martedì si contano altri 168 per un totale di 23.487 attualmente positivi. Scendono ancora i positivi ricoverati: 883 in area non critica (-10) e 97 in Terapia intensiva (-5). 18 sono infine le vittime delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 16 FEBBRAIO ORE 17

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati rilevati 638 positivi sui 35.030 tamponi effettuati; l'incidenza positivo su tampone è pari al 1,82%. Gli attualmente positivi sono dunque 24.253 mentre i ricoverati sono 1.518 ricoverati: 136 in Terapia intensiva (-12) e 1382 (-51) in area non critica.

BOLLETTINO VENETO 16 FEBBRAIO ORE 8