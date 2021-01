Coronavirus, oltre 2mila nuovi contagi ma numeri in diminuzione negli ospedali

Alle 8 di sabato 9 gennaio si contano in Veneto altri 2.052 contagi (263 nel Vicentino), ad oggi sono 89.451 gli attualmente positivi.

BOLLETTINO VENETO 9 GENNAIO ORE 8

Per quanto riguarda gli ospedali sono 2.540 i positivi in area non critica (-2) e 349 in Terapia intensiva (-1). 11 i decessi nelle ultime ore per un totale di 7.345 da inizio pandemia.