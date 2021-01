Coronavirus, pesante il numero dei decessi in Veneto: oltre 7mila da inizio pandemia

Rispetto alla mattinata di martedì si contano altri 1.860 nuovi contagi (295 nel Vicentino), gli attualmente positivi raggiungono quota 93.375. Continua ad essere importante il numero dei decessi, 57 nelle ultime ore (7.055 totali). Numeri in diminuzione per quanto riguarda gli ospedali, 2.636 sono infatti i positivi in area non critica (-56) e 347 in Terapia intesiva (-14).

BOLLETTINO VENETO 5 GENNAIO ORE 17

Sono 3.151 i nuovi positivi in Veneto, l'incidenza positivi su tampone è del 5,66% (la media nazionale è del 17%). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si contano 391 positivi in Terapia intensiva (-9) e 3.066 in area non critica (+7). Pesante il numero dei decessi: 175. Questi i dati relativi all'ultimo aggiornamento effettuato in Veneto di cui ne ha dato lettura il governatore Luca Zaia nel consueto punto stampa.

BOLLETTINO VENETO 5 GENNAIO ORE 8