Coronavirus, 90.117 attualmente positivi e altri 45 decessi: il bilancio delle ultime ore

Rispetto alla mattinata di mercoledì si contano altri 2.367 nuovi contagi in Veneto (352 nel Vicentino), 90.117 gli attualmente positivi. Per quanto riguarda i ricoveri si abbassa il numero dei positivi in area non critica, 2.705 (-6) e aumenta quello delle Terapie intensive +7 (365 totali). Sale ancora il numero dei morti, 45 per un totale di 6.487 vittime da inizio pandemia.

BOLLETTINO VENETO 30 DICEMBRE ORE 17

Sono 2.986 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Veneto. L'incidenza positivo su tampone è scesa rispetto ai giorni scorsi, oggi è infatti del 5.70%, contro una media nazionale del 12,48 %. Altro dato che non passa inosservato è quello dei sintomatici a domicilio: 1.777 sui 58.114 positivi.

La nota dolente è quella relativa ai decessi: 112, per un totale di 6.410 morti. Per quanto riguarda invece i ricoveri, ad oggi sono 3.438 i positivi in ospedale: 3.048 (+50) in area non critica e 390 (-7) in Terapia intensiva.

BOLLETTINO VENETO 30 DICEMBRE ORE 8